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Бывшего главу Госстройнадзора Кузбасса признали виновной по делу «Зимней вишни»

Суд установил вину экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Комкову по делу «Зимней вишни»
Танзиля Комкова

Танзиля Комкова. Фото: Ирина Нехорошкина / РИА Новости

Центральный районный суд Кемерова установил, что бывшая руководитель Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова на этапе реконструкции здания под торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» в Кемерове получила взятку от застройщика. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также суд по итогам рассмотрения уголовного дела пришел к выводу, что обвиняемая отмыла полученные деньги в 2014 году.

Ко версии следствия, Комкова с участием своего сына и директором ООО ИСК «Ресурс» Никитой Чередниченко получила взятку в размере семи миллионов рублей от застройщика «Зимней вишни» — генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Кроме того, Комкову обвиняют в злоупотреблении служебным положением, так как она не приняла мер по устранению нарушений при строительстве и реконструкции ТРЦ, выявленных в ходе проверки в марте 2014 года.

Гособвинение просит назначить фигурантам сроки от восьми до 21 года лишения свободы.

Ранее руководителя тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Бурсина и пожарного Генина признали виновными в халатности. Их осудили на шесть и пять лет колонии соответственно. Суд посчитал, что к преступлению привели отсутствие системной подготовки подразделений пожарных в России и слабое взаимодействие между различными спасательными ведомствами.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Возгорание произошло из-за протекающей крыши: вода залила светильник и произошло замыкание. В здании ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а также не функционировали пожарные выходы.

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Марина Совина
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