Фигурантам первого дела о пожаре в «Зимней вишне» дали от пяти до 14 лет лишения свободы

Фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» арестовали в зале суда в Кемерове — им дали от пяти до 14 лет лишения свободы. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале Заводского районного суда Кемерова.

Среди четверых осужденных и двое пожарных — Андрей Бурсин и Сергей Генин. Им дали шесть и пять лет колонии соответственно.

На процессе судья заявил, что текст приговора насчитывает более тысячи страниц. Но суд попытался рассмотреть дело в кратчайшие сроки.

Суд посчитал, что к преступлению, вменяемому Бурсину и Генину, привели отсутствие системной подготовки подразделений пожарных в России и слабое взаимодействие между различными спасательными ведомствами.

Гособвинитель на процессе заявил, что суд назначил близкие к максимальным наказания и прокуратура приговором удовлетворена.

Адвокат Сергея Генина заявила ТАСС, что цель защиты — добиться полного оправдания в апелляционной жалобе. По ее мнению, никаких доказательств вины пожарных в приговоре нет. Адвокат Андрея Бурсина Александр Полковников заявил, что следствие использовало должностные инструкции и копии нормативных актов как доказательства состава преступления.

Ранее суд приговорил фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» к тюремным срокам.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года: погибли 60 человек, из них 37 — дети; еще 79 человек пострадали. Пожар начался из-за электросветильника, проводка которого замкнула от протекающей крыши. Было установлено, что в здании не работала противопожарная сигнализация, а эвакуационные выходы были закрыты.