Суд приговорил фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» к тюремным срокам

Суд вынес приговоры по делу о пожаре в «Зимней вишне» на сроки от пяти до 14 лет колонии

Суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Они получили сроки от пяти до 14 лет колонии, передает ТАСС.

Так, бывший генеральный директор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова осуждена на 14 лет, гендиректор основного арендатора Надежда Суденок — на 13,5. Технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев приговорен к 11 годам колонии. Охранник торгового центра Сергей Антюшин получил восемь лет.

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Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в "Зимней вишне" осужден на 6,5 года колонии. Инженер противопожарной системы в ТРЦ приговорен к 5,5 года. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин проведет в заключении шесть лет, пожарный Сергей Генин получил пять лет за халатность при тушении возгорания.

Ранее житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял при пожаре в торговом центре семью — жену, троих детей и сестру, — прокомментировал решение суда, признавшего виновными в халатности двух пожарных, тушивших торговый центр, и заявил, что «настоящие убийцы» находятся на свободе.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 — дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. Было установлено, что в здании не работала противопожарная сигнализация и были закрыты эвакуационные выходы.