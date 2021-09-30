Пожарных признали виновными в халатности по делу сгоревшей «Зимней вишни»

Ленинский суд Кемерова признал двоих пожарных, руководивших тушением ТЦ «Зимняя вишня», виновными в халатности. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из оглашаемого приговора, Сергей Генин и Андрей Бурсин ненадлежащим образом выполнили свои должностные обязанности, в результате чего в пожаре погибли люди. Прокурор в ходе прений запросил для них 5 и 6 лет лишения свободы.

Ранее 30 сентября суд признал руководителей ТЦ виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей. Им грозит от 13 до 14,5 лет заключения.

Судебный процесс шел два года.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 — дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. Было установлено, что в здании не работала противопожарная сигнализация и были закрыты эвакуационные выходы.