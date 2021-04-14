Придумавшего фейк о 300 погибших в огне россиянах украинца приговорили к колонии

Суд заочно приговорил украинского пранкера Никиту Кувикова (псевдоним Евгений Вольнов), придумавшего фейк о 300 погибших в огне россиянах в ТЦ «Зимняя вишня», к шести годам колонии за пропаганду терроризма. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Второй Западный окружной военный суд признал блогера виновным по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса («Публичное оправдание и пропаганда терроризма»). Его также заочно лишили права заниматься администрированием сайтов на два года. Кувиков продолжает находиться в розыске, заседание проходило в его отсутствие.

По данным следствия, поводом для возбуждения дела стало видео, в котором Кувиков публично заявил о «признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания». Свое высказывание блогер опубликовал после взрыва в здании архангельского УФСБ утром 31 октября 2018 года. Бомбу в здание пронес 17-летний подросток, который погиб. Три сотрудника спецслужбы получили ранения.

За четыре дня в марте 2018 года Вольнов опубликовал почти два десятка видеороликов, посвященных пожару в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Самый популярный из них набрал более миллиона просмотров. Именно Вольнова считают автором фейка о 300 погибших в пожаре. Этот слух быстро распространился в сети и стал поводом для многочисленных обвинений в адрес местных властей о замалчивании числа погибших.