Украинский пранкер нажился на слухах о 300 погибших в Кемерове

Канал украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков) стал в 10 раз популярнее после публикации серии роликов о погибших в пожаре в Кемерове. На это обратил внимание администратор интернет-ресурса «Двач» Нариман Намазов в своем Twitter.

Намазов, известный под никнеймом Абу, опубликовал в соцсетях ссылку на счетчик аналитического сервиса Social Blade. «Хорошо Вольнова попиарили, ставлю класс», — написал он.

До 26 марта количество новых просмотров на канале пранкера не превышало 170 тысяч. Однако 26 марта их число увеличилось до полутора миллионов, а 28 марта — приблизилось к двум. Судя по общедоступной статистике, максимальная монетизация канала Вольнова за три дня после пожара в Кемерове могла вырасти более чем в десять раз — с 663 долларов до восьми тысяч.

Пранки Вольнова в период с 25 по 28 марта неоднократно попадали в тренды YouTube. За четыре дня блогер опубликовал почти два десятка видеороликов, посвященных пожару в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Самый популярный из них набрал более миллиона просмотров.

Именно Вольнова считают автором фейка о 300 погибших в пожаре. Этот слух быстро распространился в сети и стал поводом для многочисленных обвинений в адрес местных властей о замалчивании числа погибших. К примеру, пранкер звонил в бюро ритуальных услуг и настоятелю храма, и договаривался с ними о коррупционной схеме по «распилу» госсзаказа на гробы для погибших и их отпевание.

Материалы по теме «С чего это я должен их жалеть?» Российские и украинские блогеры устроили пляски на костях погибших в Кемерове

Басманный суд Москвы 28 марта заочно арестовал Вольнова: на него завели уголовное дело по статье 282 УК («Возбуждение ненависти или вражды»). Следствие объявило его в международный розыск. Сам Вольнов свою вину не признает.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!