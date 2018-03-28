Суд заочно арестовал автора фейка о 300 погибших в Кемерове

В Москве заочно арестовали украинского пранкера, распространившего фейк о 300 погибших во время пожара в Кемерове. Об этом в среду, 28 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте гражданина Украины Никиты Кувикова (известного как пранкер Евгений Вольнов, — прим. «Ленты.ру»)», — отметили в пресс-службе.

По данным «Интерфакса», постановлением следователя Кувиков объявлен в международный розыск.

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Следственный комитет возбудил в отношении украинского пранкера уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»). Кувикова обвинили в «публичном распространении недостоверных сведений о количестве жертв пожара в Кемерове с целью ввести в заблуждение родственников погибших и пострадавших и дестабилизировать ситуацию в регионе». За содеянное ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Вольнов опубликовал запись телефонного разговора с сотрудниками кемеровского морга на своем YouTube-канале 25 марта. Он представился судмедэкспертом и заявил собеседникам, что тем стоит ожидать не менее 300 тел жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня». После этого в соцсетях и мессенджерах распространилась информация об аналогичных потерях. Позже пранкер заявил, что «насчитал» 300 жертв, проанализировав число мест в кинозалах.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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