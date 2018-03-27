Украинского пранкера заподозрили в создании фейка о 300 погибших в Кемерове

Популярный украинский пранкер Евгений Вольнов опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором он звонит представляющимся сотрудниками моргов в Кемерово и под видом сотрудника МЧС сообщает им о 300 погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Первый собеседник в начале разговора отмечает, что он из отдела судмедэкспертизы. Вольнов начинает выспрашивать у него количество свободных мест в морге, говоря, что «будут подвозить из "Зимней вишни", и погибших уже более 300».

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В разговоре с другими собеседниками пранкер повторяет информацию о 300 погибших. Некоторые люди сообщают о том, что владеют информацией о «60-70 жертвах», на что Вольнов начинает придумывать ложные причины, по которым число погибших могло увеличиться.

Видео под названием «Кемеровские морги переполнены после пожара в ТЦ "Зимняя вишня"» вышло на канале пранкера 25 марта. Издание Znak.com утверждает, что Вольнов стал источником, со слов которого распространилась ложная информация о числе погибших, но достоверных доказательств этому не приводит.

В понедельник, 26 марта, в соцсетях были распространены ролики, на которых неизвестные обсуждали в голосовых сообщениях в мессенджере WhatsApp неподтвержденную информацию о 300 погибших, ссылаясь на работников морга.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Наиболее вероятной причиной возгорания считается замыкание электропроводки.

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