Оповестивший морги Кемерова о 300 погибших пранкер из Украины объяснился

Украинский пранкер Евгений Вольнов объяснил, зачем притворился сотрудником МЧС и звонил в кемеровские морги, оповещая их о 300 погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Он заявил РБК, что «является единственным, кто говорит правду и не боится этого».

«Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах», — пояснил пранкер.

Вольнов полагает, что российские власти «очевидно будут пытаться замолчать количество потерь». «Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия. МЧС-ники могли достать детей, но они позволили им задохнуться. Хочется напомнить россиянам, что благодаря их бездействию умирают дети во всем мире: в Сирии, в Украине и не только. Это хороший повод задуматься, во что россияне превратили свое государство», — подытожил блогер.

Аудиозапись телефонного разговора Вольнова с сотрудником кемеровского морга появилась на его Youtube-канале 25 марта. Представившись судмедэкспертом, пранкер говорил собеседникам, что им стоит ожидать не менее 300 тел из «Зимней вишни». В тот же день в соцсетях и мессенджерах распространилась информация об аналогичных потерях. Был ли первоисточником пранк Вольнова, непонятно.

Жители Кемерова, вышедшие 27 марта на митинг в центр города, требуют от властей рассказать правду о пожаре, а от главы региона Амана Тулеева — ухода в отставку. Прибывший в регион президент России Владимир Путин призвал не верить информации о пожаре в соцсетях и дождаться официальных данных о погибших.