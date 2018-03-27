Кемеровские власти десять часов отчитывались перед протестующими

Начавшийся в 09:00 (05:00 мск) массовый стихийный митинг в Кемерове завершился; в течение 10 часов чиновники общались в протестующими со ступеней здания областной администрации, сообщает «Интерфакс».

Большая часть толпы разошлась, центральную площадь начали покидать сотрудники правоохранительных органов. На месте остались лишь некоторые участники акции по запуску воздушных шаров в память о погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

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В ходе мероприятия с митингующими встретились заместители губернатора Владимир Чернов и Сергей Цивилев. Последний встал перед жителями на колени, попросил прощения у родственников погибших и пострадавших и пообещал, что все виновные в случившемся будут наказаны.

Митинг на центральной площади Кемерова начался утром во вторник, 27 марта. В нем приняли участие несколько тысяч человек, многие из них держали в руках фотографии детей. Толпа потребовала от чиновников рассказать правду о пожаре, а от губернатора области Амана Тулеева — уйти в отставку. В ответ Тулеев назвал собравшихся горсткой «бузотеров».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался днем 25 марта. Погибли как минимум 64 человека, в том числе 41 ребенок. Возбуждено уголовное дело по трем статьям, задержаны четыре человека и охранник, отключивший систему оповещения. Основная версия — неисправность проводки.

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