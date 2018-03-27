Очевидцы рассказали о «жаждущей крови» толпе в Кемерове

Собравшиеся на митинге в Кемерове отказались верить в официальные данные о 64 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на жителей города, посетивших морги.

«Я думал, они мне поверят, но люди хотят какой-то крови, танцев на трупах, люди хотят фанатично верить в то, что вбрасывается в интернет. Это какой-то ужас», — рассказал один из присутствующих — Андрей Васильченко. «Я хочу, чтобы их было не 64, я хочу, чтобы их не было вообще. А люди хотят, чтобы их было 350, это преступление против человечности», — добавил он.

Другой участник митинга, который участвовал в проверке моргов, Артем Зайцев, не понимает, зачем была организована проверка, если люди все равно не верят. «Мы поехали, проверили ту информацию, которая существует в СМИ, чтобы самим удостовериться: действительно ли 350, 400, 500, 700 трупов. По факту их реально в списке 64, на месте чуть меньше, потому что часть жертв уже вывезли и начали хоронить», — пояснил он.

Зайцев признался, что изначально был уверен, что жертв пожара намного больше. «Сейчас я удостоверился. Возможно какие-то останки, фрагменты тел еще не нашли. Может быть их и 300 погребено на самой "Зимней вишне", но сам факт того, что я не вижу их родных, которые потеряли своих близких», — сказал он и поинтересовался, где «эти близкие люди, которые утверждают что цифры расходятся». «Кому-то, возможно, интересно это: в каких то свих политических целях взбаламутить толпу и им в уши вкручивать ту информацию, которая им нужна», — предположил Зайцев.

В штабе, организованном родственниками жертв пожара, располагают данными о 85 пропавших без вести, большинство из них — дети.

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В Кемерове проходит стихийный митинг после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Участники требуют от чиновников рассказать правду о случившемся в ТЦ, а от главы региона Амана Тулеева — уйти в отставку. Губернатор, в свою очередь, заявил, что вышедшие на стихийный митинг в центре Кемерова на самом деле не родственники погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня».

Изначально на центральной площади города собрались около 300 человек, но затем число протестующих выросло до нескольких тысяч.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Наболее вероятной причиной возгорания считается замыкание электропроводки.

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