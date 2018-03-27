Тысячи кемеровчан потребовали рассказать правду о пожаре в «Зимней вишне»

Русская служба Би-би-си - BBC Russian / Facebook

Участники массового стихийного митинга в Кемерове потребовали от чиновников рассказать правду о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», а от главы региона Амана Тулеева — уйти в отставку. Трансляцию с места событий в Facebook вела «Русская служба Би-би-си».

Толпа неоднократно скандировала «Правда!» и «В отставку!». Некоторые собравшиеся не доверяют официальным цифрам о погибших, считая их заниженными. Другие хотели знать, почему столько жертв и чья в этом вина.

По информации «Интерфакса», изначально на центральной площади города собрались около 300 человек, но затем число протестующих начало стремительно увеличиваться. Корреспондент «Русской службы Би-би-си» называл данные в несколько тысяч горожан. Многие принесли с собой фотографии детей.

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Для сдерживания толпы к площади подогнали шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа, два автобуса с полицейскими, шесть микроавтобусов и около десятка легковых автомобилей. У входа в здание в несколько рядов выстроились росгвардейцы.

Ранним утром во вторник, 27 марта, президент Владимир Путин прибыл в Кемерово и встретился с Тулеевым. Губернатор, у которого в пожаре погибла племянница, пообещал провести личный прием родственников всех погибших и помочь в решении их проблем. «Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют», — цитирует его слова «Интерфакс».

Здание ТЦ «Зимняя вишня» загорелось днем 25 марта. В результате погибли как минимум 64 человека, в том числе 41 ребенок. Возбуждено дело по трем статьям, задержаны несколько подозреваемых. По данным следствия, в тот день в ТЦ не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему оповещения.

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