Названо число погибших при пожаре в Кемерове детей

При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погиб 41 ребенок, передает во вторник, 27 марта, «Интерфакс».

Всего жертвами пожара стали 64 человека. Списки вывешены в штабе, созданном родственниками погибших. Инициативная группа осмотрела морг, куда привезли тела. По словам активистов, «там около 20 взрослых, остальные дети; тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи».

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Ранее жители Кемерова высказали недоверие к официальным данным о количестве погибших. В соцсетях 26 марта распространилась информация, что в ТЦ погибли 300-400 человек. В частности, такие данные были опубликованы на странице «России 24» во «ВКонтакте», сообщалось, что эту информацию разместили хакеры, взломавшие аккаунт телеканала.

В Следственном комитете (СК) данные о сотнях погибших опровергли.

СК завел дело по трем статьям, задержаны несколько человек. По данным следствия, в ТЦ не работала пожарная сигнализация, а охранник, дежуривший в день происшествия, не включил систему оповещения.

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