В Кемерове родственникам погибших при пожаре начали передавать тела

Следственный комитет разрешил выдать родственникам тела 21 погибшего при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщается на сайте ведомства.

Как уточнила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, 27 марта передадут первые 10 тел, добавляет «Интерфакс».

В пожаре 25 марта погибли 64 человека, по словам первого вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, найдено 56 тел.

СК расследует уголовное дело по трем статьям. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, пожарная сигнализация в ТЦ не действовала с 19 марта, а охранник, работавший в «Зимней вишне» 25 марта, после начала пожара не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала.

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