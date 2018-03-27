Бастрыкин рассказал о неработавшей пожарной сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожарная сигнализация в сгоревшем в Кемерове торговом центре «Зимняя вишня» не работала с 19 марта. Об этом в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

По его словам, починкой никто не занимался. Он также пояснил, что охранник ТЦ после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации. «Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек», — сказал Бастрыкин.

Материалы по теме «Это просто ужас...» Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей

Президент России Владимир Путин, руководивший совещанием, заявил, что обязанность органов власти — проконтролировать, как организована работа бизнеса, и добиться, чтобы она была на должном уровне. «Собственник сдал объект строительства — и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности», — подчеркнул он.

Ранее Путин в числе причин случившейся а Кемерове трагедии назвал преступную халатность и разгильдяйство.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта. По данным СК и МЧС, погибли 64 человека, идет процедура опознания. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям УК РФ, в числе вероятных версий произошедшего рассматривается поджог.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!