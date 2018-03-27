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Следственный комитет попросил детей рассказать о пожаре в Кемерове

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Следственный комитет России обратился с просьбой к детям, которые могли быть очевидцами трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня», прийти и рассказать обстоятельства инцидента. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Детей и сопровождавших их взрослых, находившихся в момент возгорания в игровой зоне с мягкими кубиками торгового центра в Кемерове, просят обратиться в следственное управление СКР. Уважаемые родители, возможно именно свидетельства вашего ребенка помогут восстановить картину преступления и выяснить истинную причину возникновения пожара», — указано в сообщении.

26 марта сообщалось, что среди задержанных по делу о пожаре владелица торгового центра Надежда Судденок, ее заместитель по безопасности и еще один менеджер, а также Игорь Полозиненко, руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся разработкой системы противопожарной безопасности.

В ночь на 27 марта был задержан пятый подозреваемый. Им оказался охранник, отключивший систему оповещения после сигнала о пожаре.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался в воскресенье, 25 марта. По данным СК и МЧС, погибли 64 человека, идет процедура опознания. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям УК РФ, в числе вероятных версий произошедшего рассматривается поджог.

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