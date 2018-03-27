В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после пожара в Кемерове

В больницах Кемеровской области после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» остаются 15 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.

По ее словам, у всех госпитализированных наблюдается положительная динамика, а состояние самого тяжелого пациента — 11-летнего мальчика со множественными сочетанными травмами — не ухудшается. «Сегодня будет вопрос о возможном отлучении его от аппарата искусственной вентиляции легких», — пояснила она.

Скворцова добавила, что общее число пострадавших в результате пожара превышает 60 человек, из них более 50 отпущены на домашнее лечение. Также к врачам обращались 69 родственников погибших и пострадавших, у них выявлены диагностированы стрессы и гипертонические кризы.

По данным на утро вторника, опознано 25 из 64 погибших. «Из них 13 — дети в разном возрасте, от четырех до 12-13 лет. Сегодня начнется выдача тел родственникам для захоронения, запланирована передача первых 10 тел», — сообщила министр.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался в воскресенье, 25 марта. По данным СК и МЧС, погибли 64 человека, идет процедура опознания. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям УК РФ, в числе вероятных версий произошедшего рассматривается поджог.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!