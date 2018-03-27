Хакеры снова заявили о «сотнях погибших» в Кемерове

Неизвестные взломали страницу телеканала «Россия 24» в соцсети «ВКонтакте» и снова заявили о 300-400 погибших в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Соответствующая запись была оперативно удалена, но продолжает расходиться в виде репостов.

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«УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ !!!! !!! ВСЕ СМИ ВАМ ВРУТ!!! ПОГИБШИХ В КЕМЕРОВО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА ТЦ ГАРАЗДО БОЛЬШЕ! 300-400 человек !!!! (...) Видимо был умышленный поджог химическими реагентами для быстрого возгорания и задымления! В основном погибли дети! (...) НЕ ВЕРЬТЕ ПРОДАЖНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ОНО ВСЕ ПУТИНСКОЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!», — утверждают неизвестные (орфография и пунктуация сохранены — прим. Ленты.ру).

Одновременно с этим был взломан паблик телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Киберпреступники изменили его статус, написав оскорбительное сообщение якобы от лица телеведущего.

Неизвестно, кто стоит за этими инцидентами и есть ли между ними связь.

Ранее в Следственном комитете России опровергли информацию о сотнях жертв пожара. «Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности», — говорится в заявлении СК. Ведомство регулярно предоставляет данные о произошедшем, имеющие под собой реальные основания и подтвержденные, в том числе, родственниками погибших, подчеркивается в сообщении.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта. Возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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