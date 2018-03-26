СК прокомментировал данные о сотнях жертв пожара в Кемерове

В Следственном комитете России (СК) опровергли информацию о сотнях жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности», — говорится в заявлении СК.

Ведомство регулярно предоставляет данные о произошедшем, имеющие под собой реальные основания и подтвержденные, в том числе, родственниками погибших, подчеркивается в сообщении.

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По данным СК на 18:30 мск 26 марта, следователи допросили более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего, потерпевшими признаны более 30 человек, 15 погибших опознаны родственниками.

Ранее Следственный комитет и глава МЧС Владимир Пучков сообщили, что при пожаре в Кемерове погибли 64 человека.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта. Возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В рамках расследования дела задержаны четыре человека.

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