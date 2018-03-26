Число жертв пожара в кемеровском ТЦ превысило 60 человек

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу МЧС Владимира Пучкова и Следственный комитет.

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По словам Пучкова, опознаны тела 15 человек, после пожара есть пропавшие без вести. Министр добавил, что конструкция сгоревшего ТЦ неустойчива, и спасатели работают с риском для жизни.

Угрозы зданиям возле сгоревшего торгового центра нет, уточнил глава МЧС.

Ранее 26 марта обрушилась крыша строения, кроме того, в некоторых местах тлеющие завалы снова начали гореть. Здание не подлежит восстановлению.

Пожар в «Зимней вишне» начался 25 марта, среди погибших есть дети. В больницах остаются 11 пострадавших. Среди причин пожара рассматривается в том числе поджог, СК расследует уголовное дело по трем статьям, задержаны четыре человека.

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