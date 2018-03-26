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Сгоревший ТЦ в Кемерове демонтируют

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Торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове, где произошел пожар, не подлежит восстановлению. После того, закончится проведение поисковых работ, здание демонтируют. Об этом говорится в сообщении радиостанции «Говорит Москва» в Twitter.

«ТРЦ "Зимняя вишня" не подлежит восстановлению и будет разобран после проведения поисковых работ», — говорится в сообщении. По данным МЧС, крыша в здании обрушилась почти на всей территории пожара — 1,5 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости.

Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин случившегося рассматривают в том числе поджог.

На момент публикации материала, число погибших составило 53 человека, среди них есть дети. Еще 16 человек числятся пропавшими без вести, а в больницах остаются 11 пострадавших.

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, причиной ЧП стала халатность, а произошедший там пожар должен стать сигналом к проверке других ТЦ. «Во многих регионах, практически во всех, есть подобные торговые центры. Должны быть проведены проверки безопасности — не формальные, а точные, ответственные», — приводит ее слова РИА Новости.

Видимо-Невидимо / YouTube

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны четыре человека, среди них арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр.

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