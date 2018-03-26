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Четвертый человек задержан по делу о пожаре в Кемерове

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Следователи задержали и допросили четвертого человека по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам представителя СК Светланы Петренко, в рамках уголовного дела задержаны четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр.

Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове по последним подтвержденным данным стали 48 человек. 16 числятся пропавшими без вести. Спасатели предполагают, что они могут находиться в кинозалах, которые просели с четвертого этажа на третий.

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