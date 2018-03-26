Число жертв пожара в кемеровском ТЦ увеличилось до 48

Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове стали 48 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба.

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В штабе также сообщили, что сейчас ведутся поиски еще 16 человек. По словам спасателей, они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий.

Ранее сообщалось о 37 погибших. По последним данным, в пожаре пострадали 84 человека.

По делу о пожаре задержаны три человека. Среди них директор торгового центра Надежда Судденок, ее заместитель по безопасности и еще один менеджер. Уголовное дело возбуждено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).