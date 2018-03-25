Спасатели сообщили о 40 погибших при пожаре в Кемерове

Число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово возросло до 40 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе.

По его словам, в здании остаются еще около 30 человек. «Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие», — говорится в сообщении.

Ранее оперативный штаб сообщал о 37 погибших. Согласно официальным данным, пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей. Им, по предварительной информации, от двух до 13 лет.

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