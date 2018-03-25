Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово

В больницах Кемерово находятся 20 пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС.

По словам первого заместителя губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, один пострадавший находится в реанимации, состояние еще двоих оценивается как тяжелое.

Оперативный штаб пожаротушения на данный момент подтвердил информацию о 37 жертвах, сообщает ТАСС. Пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей. Им, по предварительной информации, от двух до 13 лет.

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