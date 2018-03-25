Появились данные о десятках пропавших без вести детей при пожаре в Кемерово

Опубликован предварительный список пропавших без вести при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». В нем, по информации Telegram-канала 112, 69 имен.

40 из них дети от двух до 13 лет.

Как сообщалось ранее, причиной пожара в ТЦ могла стать детская шалость. Пожар в торговом центре начался днем 25 марта. По информации Следственного комитета, в результате погибли пять человек: один ребенок, три женщины и один мужчина.

Следователи по факту пожара возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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