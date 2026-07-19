Удары ВСУ сожгли заповедник

В Херсонской области от ВСУ пострадал старейший в мире биосферный степной заповедник

В Херсонской области от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезно пострадал старейший в мире биосферный степной заповедник «Аскания-Нова». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор учреждения Дмитрий Мещеряков.

По словам Мещерякова, масштаб ущерба устанавливается, но уже сейчас можно сказать, что ландшафтному комплексу заповедника нанесен самый значительный урон за последние несколько десятилетий. Он рассказал, что в результате пожаров пострадали уникальные популяции редких и краснокнижных растений, животных и птиц.

Заповедник «Аскания-Нова» основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Фальц-Фейном. Общая площадь комплекса превышает 33 тысячи гектаров, пожары после ударов дронов уничтожили больше 3 тысяч гектаров степной части заповедника.

Ранее в Херсонской области дроны ВСУ уничтожили гражданский автотранспорт и 14 школьных автобусов. Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что ВСУ сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру, стараясь сделать жизнь мирных людей тяжелее.