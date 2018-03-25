Число жертв пожара в кемеровском ТЦ увеличилось до 20

Число погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» увеличилось до 20, сообщает Telegram-канал 112.

Тела людей обнаруживают по мере продвижения в одном из кинозалов ТЦ.

Пропавшими без вести, по данным оперативного штаба на месте ЧП, числятся 69 человек, в том числе 40 детей. По предварительной информации, им от двух до 13 лет.

Пожар в торговом центре начался днем 25 марта. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!