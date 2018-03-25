Найдены тела 35 погибших при пожаре в Кемерово

Число погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» возросло до 35, сообщает Telegram-канал 112.

До этого сообщалось о 20 погибших. Оперативный штаб пожаротушения на данный момент подтверждает информацию о 12 жертвах, передает ТАСС.

Тела людей обнаруживают по мере продвижения спасателей по кинозалам торгового центра. По словам первого заместителя губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, двери в залы оказались закрыты, также выявлено большое количество нарушений техники безопасности.

Согласно официальным данным, пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей. Им, по предварительной информации, от двух до 13 лет.

100 человек были эвакуированы, еще 20 удалось спасти.

Пожар начался на четвертом, последнем этаже торгового центра днем 25 марта. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).