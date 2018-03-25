Пожар в кемеровском ТЦ связали с поролоновым шариком

Причиной пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» могла стать детская шалость. Об этом в воскресенье, 25 марта, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«По одной из версий, под ребенком в игровой комнате загорелся поролоновый шарик. Не исключено, что это произошло вследствие шалости с огнем», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, эта версия рассматривается наравне с остальными.

Пожар в торговом центре начался днем 25 марта. По последним данным Следственного комитета России, в результате погибли пять человек: один ребенок, три женщины и один мужчина. «За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано», — уточнили в СК.

При этом остается неизвестной судьба еще 35 человек, которые могли находиться в торговом центре во время возникновения пожара. «Среди тех, кого ищут родственники, 19 детей и 16 взрослых», — сообщили агентству в оперативном штабе на месте ЧП.

Ранее в воскресенье сообщалось, что площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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