При пожаре в кемеровском ТЦ погибли 200 животных

В результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» могли погибнуть около 200 животных 25 видов, которые остались в контактном зоопарке на третьем этаже здания. Об этом сообщил ТАСС директор зоопарка Евгений Видеман.

«Я думаю, что они задохнулись и погибли, потому что я выходил последним, людей на территории зоопарка не оставалось… Было сильное задымление на третьем этаже, люди выходили в панике по боковой лестнице. Я просто прикрыл двери: кого-то спасать, вытаскивать животных просто физически не было никакой возможности», — пояснил Видеман.

Он добавил, что ему поступает много звонков от неравнодушных горожан, которые предлагают свою помощь. «Но в ТРК никого не запускают, там оцепление», — отметил директор зоопарка.

Согласно информации, размещенной на официальной странице контактного зоопарка во «ВКонтакте», там содержались генетты, кролики, морские свинки, карликовые камерунские козы, цесарки, африканские ежи, ушастые ежи, сухопутные черепахи, минипиги, песцы, сурикаты, белки, лисы, хомяки, волнистые попугаи и шиншиллы.

Пожар в торговом центре начался днем 25 марта. В настоящее время площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров, в здании произошло обрушение межэтажных перекрытий на площади 30 квадратных метров.

В результате пожара погибли три ребенка и одна женщина, еще 26 человек пострадали. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, судьба еще 17 человек, которые могли находиться на территории ТЦ во время ЧП, остается неизвестной. Всего из здания были эвакуированы 100 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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