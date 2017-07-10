При пожаре в московском ТЦ «РИО» пострадали 14 человек

В результате пожара в торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе в Москве пострадали 14 человек, в том числе по меньшей мере один ребенок. Об этом сообщает в понедельник, 10 июля, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его информации, пострадавшим потребовалась медпомощь. Собеседник агентства добавил, что в горящем здании еще могут находиться люди.

В столичном департаменте по делам Гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили, что к горящему ТЦ вылетел вертолет московского авиационного центра, он занимается эквакуацией пострадавших в НИИ Склифосовского.

По данным ТАСС, руководит тушением пожара глава столичного главка МЧС Илья Денисов. Всего на месте происшествия работает около 20 пожарно-спасательных подразделений, пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности.

Информация о пожаре поступила в городской Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 17:39 мск. По данным спасателей, на месте возникло сильное задымление, и точную площадь пожара установить затруднительно. Возгорание, по данным СМИ, произошло на складе текстильной продукции, расположенном на цокольном этаже здания.