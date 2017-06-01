Из загоревшегося торгового центра в Москве эвакуировали 200 человек

В Москве произошел пожар в торговом центре «Конфетти» на Нагатинской улице, из здания были эвакуированы 200 человек. Об этом сообщается в Twitter столичного главка МЧС.

Информация о возникшем пожаре поступила в дежурную часть в 12:11 мск. На площади в 20 квадратных метров загорелась офисная мебель, уточнили в МЧС.

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Никто из посетителей и работников ТЦ не пострадал. Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Причины возгорания устанавливаются, передает сетевое издание m24.ru.

В апреле при пожаре в торговом комплексе «Галерея Чижова» в центре Воронежа из здания были эвакуированы 5,5 тысячи человек. Пострадал только один мужчина, его госпитализировали с отравлением продуктами горения.