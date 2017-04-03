Из торгового центра в Воронеже эвакуировали более пяти тысяч человек

В торговом комплексе «Галерея Чижова» в центре Воронежа произошел пожар, из здания были эвакуированы 5,5 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в воскресенье, 2 апреля, около 18:30. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали огонь в 19:20, отмечается на сайте областного управления МЧС. По данным ведомства, была повреждена кабельная шахта с первого по пятый этажи.

В результате пострадал один человек, он был госпитализирован с отравлением продуктами горения. По информации «Комсомольской правды в Воронеже», в больницу попала 20-летняя сотрудница одного из кафе, расположенного в ТЦ.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Торговый центр «Галерея Чижова» состоит из 25-этажного делового центра — самого высокого здания Воронежа, а также восьмиуровневого развлекательного центра, отмечает РИА Новости. Его площадь составляет 144 тысячи квадратных метров. В здании расположены магазины, гипермаркеты, несколько этажей автопарковки, кинотеатры, фудкорты.