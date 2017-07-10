Пожарный поезд привлекли к тушению загоревшегося ТЦ «РИО» в Москве

К тушению возгорания, возникшего в московском торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе, привлекли пожарный поезд. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги в понедельник, 10 июля.

Состав отправился на место со станции «Москва-Смоленская». «Пожарный поезд оснащен мощным оборудованием, позволяющим оперативно ликвидировать пожар: так, специальные цистерны в составе поезда содержат 180 тонн огнетушащих средств», — заявили в МЖД.

По неофициальным данным, которые приводил ТАСС, при пожаре пострадали 14 человек, 10 из них госпитализированы. В здании ТЦ остаются заблокированными еще четыре человека, к ним направляются спасатели.

Пожару, начавшемуся около 17:40 мск, присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных, передает «Интерфакс». Площадь задымления составляет около 70 тысяч квадратных метров.