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16:06, 3 августа 2026Путешествия

Турэксперт описала ситуацию с пожарами в Турции фразой «оснований для паники нет»

Турэксперт Котляр: Эвакуация россиян из отелей Турции из-за пожаров не проводилась
Алина Черненко
СюжетЛесные пожары в Турции

Фото: Ali Dinc / Reuters

Эвакуация российских туристов из отелей Турции из-за крупных лесных пожаров не проводилась. Об этом написала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

По словам турэксперта, никаких жалоб от соотечественников, отдыхающих сейчас в разных регионах этой курортной страны, не поступало. Она добавила, что из-за жары, сухой погоды и сильного ветра риск новых локальных возгораний сохраняется, и ситуация требует постоянного мониторинга. «Но оснований для паники и массовой отмены туров сейчас нет», — такой фразой описала происходящее в Турции Котляр.

Основатель MAYEL Travel также отметила, что лесные пожары в этой стране случаются практически ежегодно в разгар жаркого сезона, поэтому система реагирования там хорошо отработана.

В конце июля сообщалось, что страшные лесные пожары на турецком курорте Анталья подобрались к отелям с российскими туристами. Отдыхающие пожаловались на сильный дым.

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