На Таганской площади в Москве загорелся торговый центр

В Москве на Таганской площади произошел пожар в ТЦ «Атом». Об этом в среду, 9 августа, Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

В торговом центре объявлена эвакуация. Возгорание, предположительно, началось на первом этаже. Его площадь пока не установлена.

Сведений о пострадавших не поступало. Причины возгорания уточняются, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

Очевидцы делятся снимками и видео пожара в соцсетях.

Горит Таганка😖жесть😱#гориттаганка #таганка #олесямалибу #пожар #таганская #радищевская #верхняярадищевская #чп #ужас A post shared by Олеся Малибу (@olesya_malibu_tv) on Aug 9, 2017 at 3:21am PDT

Сообщение о возгорании в двуэтажном доме на Таганской площади поступило на пульт МЧС в среду 9 августа в 13:05 мск, говорится на сайте столичного главка спасательного ведомства.

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«Возгорание обшивки утеплителя ликвидировано на площади 50 квадратных метров, внутри здания подразделения продолжают ликвидацию возгорания», — отмечено в тексте. На месте работают 36 пожарных.

Из здания, по данным спасателей, эвакуировано 120 человек. Пострадавших от пожара, предположительно, нет.

Ранее, 5 августа, сообщалось о пожаре в ТЦ «Кировский универсам» в Астрахани. Площадь возгорания составила 140 квадратных метров. В тушении принимали участие 42 человека. В результате ЧП никто не пострадал.