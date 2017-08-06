Пожарный погиб при тушении сауны под Тамбовом

Пожарный погиб при обрушении кровли горевшего здания сауны в Тамбовской области. Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает в воскресенье, 6 августа, региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Возгорание крыши кирпичной сауны площадью 200 квадратных метров в городе Моршанске произошло в ночь на воскресенье, пожар был ликвидирован в 3:15 мск.

Во время тушения один из пожарных поднялся на крышу здания. В этот момент кровля частично обрушилась, мужчина оказался под обломками. «Прибывшие сотрудники скорой помощи после извлечения тела 29-летнего потерпевшего из-под завалов констатировали его смерть», — говорится в сообщении СКР.

24 марта стало известно, что при пожаре на пороховом заводе в Казани погиб сотрудник МЧС.