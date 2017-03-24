При пожаре на пороховом заводе в Казани погиб пожарный

На пороховом заводе в Казани произошел пожар, погиб пожарный. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Татарстана.

Информация о возгорании в цехе готовой продукции поступила на пульт дежурного около 20:30. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий номер сложности.

«По данным на 21:15, пожар локализован», — уточнили в региональном управлении МЧС. Источник «Интерфакса» добавил, что на территории завода продолжают раздаваться хлопки, предположительно, «взрываются пороховые изделия».

«По предварительной информации, погибший — сотрудник пожарной части предприятия, принимавший участие в тушении пожара», — уточнил источник ТАСС. Кроме того, по информации «Интерфакса», еще один человек госпитализирован в местную больницу». Врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое.

В качестве причин пожара рассматриваются несколько версий. «Включая короткое замыкание на объекте, а также человеческий фактор в виде несоблюдения правил безопасного производства, а также условий хранения произведенной продукции», — уточнил источник.