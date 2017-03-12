На химзаводе в Тольятти произошел пожар

На химическом заводе «КуйбышевАзот» в Тольятти загорелись две установки по переработке циклогексана. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Самарской области.

Пожару присвоена третья категория сложности. Его площадь составила 500 квадратных метров. В 11:30 по московскому времени огонь удалось локализовать. Данных о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

17 января на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Бийске Алтайского края произошел взрыв — в ходе ремонтных работ сдетонировали отложения взрывчатки. Несколько рабочих получили ранения.

В декабре прошлого года загорелось одно из строений Казанского порохового завода, погиб один человек.