В Алтайском крае произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ

На заводе по производству взрывчатых веществ в городе Бийске Алтайского края произошел взрыв, сообщает РИА Новости.

«Сегодня днем на Бийском олеумном заводе в цеху по производству взрывчатых веществ в ходе ремонтных работ сдетонировали отложения взрывчатки. По предварительным данным, пострадали четыре человека, разрушений нет, пожар не последовал», — рассказал источник в экстренных службах.

Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. «Состояние одного пострадавшего медики оценивают как крайне тяжелое, у одного работника травма глаза, двое других доставлены в состоянии средней тяжести», — отметил собеседник агентства.

Отмечается, что на предприятии технологический процесс нарушен не был.

Бийский олеумный завод выпускает взрывчатые вещества промышленного и специального назначения. Также предприятие занимается производством и утилизацией боеприпасов и их составных частей.