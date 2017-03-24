В Подмосковье загорелся склад на заводе «ЛиАЗ»

В подмосковном городе Ликино-Дулево загорелось строение на территории автобусного завода «ЛиАЗ», передает в пятницу, 24 марта, телеканал «360».

По словам очевидцев, пожар произошел на складе, расположенном возле прессо-кузовного цеха.

На сайте ГУ МЧС по региону сообщается, что в 16:12 мск открытое горение по адресу Ликино-Дулево, улица Калинина, дом 1 было ликвидировано. В тушении огня задействовано 15 человек и четыре единицы техники.

В феврале в Московской области загорелся склад стройматериалов «Мытищинской ярмарки». Ликвидация пожара заняла больше суток.