Ликвидация крупного пожара в Мытищах заняла больше суток

Крупный пожар в подмосковных Мытищах потушен, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Московской области. О полной ликвидации пожара было объявлено в понедельник, 20 февраля, в 22:05 мск.

Сообщение о возгорании поступило в воскресенье, в 15:37 мск. На Осташковском шоссе загорелся одноэтажный металлический ангар со складом строительных и отделочных материалов.

В районе рынка наблюдалось очень сильное задымление, шел густой черный дым, который был видим в прилегающих районах Подмосковья и Москвы. В то же время концентрация вредных веществ в воздухе находилась в пределах нормы.

Пожар был локализован в 17:35 мск на площади 4 тысячи квадратных метров, открытое горение ликвидировано в 00:25 мск в ночь на понедельник.

В качестве основных версий возгорания рассматривается короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности.

Пострадавших в результате пожара нет. Всего к его тушению было привлечено 96 человек и 27 единиц техники.