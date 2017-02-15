Четырехлетняя девочка погибла в результате пожара в Москве

В Москве в результате пожара погибла четырехлетняя девочка. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета РФ.

Возгорание произошло в одой из квартир жилого дома на Дмитровском шоссе. По данным следствия, тело ребенка было найдено внутри после тушения. Мать девочки ушла из дома и оставила ее одну. Женщину доставили в следственные органы.

По данному инциденту возбуждено дело по статьям УК РФ —125 («Оставление в опасности») и 109 («Причинение смерти по неосторожности»).

В ночь на 31 января при пожаре в одном из домов в поселке Усть-Ордынский Иркутской области погибли четыре человека — двое взрослых и два ребенка. Случайные очевидцы смогли спасти 16-летнюю девушку и семимесячную девочку.

21 декабря 2016 года жертвами пожара в жилом доме в поселке Дубки Саратовской области стали две девочки — 4 и 11 лет. Кроме того, пострадали их отец и мать, которая получила ожоги 25 процентов тела.