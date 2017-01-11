Пограничник во Владивостоке спас при пожаре шестерых детей

Во Владивостоке сотрудник Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю Алексей Пузанов спас шестерых детей при пожаре. Об этом сообщает «Приморье24».

4 января Пузанов, проезжавший на своей машине по 3-й Шоссейной улице, увидел горящий коттедж и услышал крики о помощи. В здании располагался частный детский сад. Пузанов вместе с воспитательницей вынесли из огня шестерых детей, которым не было двух лет, после чего пограничник вытащил из окна терявшую сознание от дыма женщину. Отмечается, что рядом были другие люди, но они снимали происходящее на телефоны и не пытались тушить пожар.

Пузанова представят к медали «За спасение погибавших».

В феврале 2016 года в городе Кеннер (штат Луизиана) пятилетняя школьница Клои Худс спасла свою незрячую бабушку из горящего дома. Девочка объяснила женщине, что нужно взяться за ее плечо и уйти из дома. Также ребенок вывел из здания собаку, после чего пошел к соседям, чтобы позвонить в службу спасения.