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22:46, 14 июля 2026Мир

В Финляндии раскритиковали решение Франции и Швеции по Украине

Политик Мема назвал глупостью планы Франции и Швеции передать Украине 200 истребителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johan Nilsson / Globallookpress.com

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал намерение Франции и Швеции передать Украине более 200 истребителей в ближайшие несколько лет. На эту тему он высказался в соцсети X.

Политик назвал это решение глупостью, отметив, что отправка самолетов Киеву «эквивалентна объявлению России войны». «Вместо того, чтобы разрядить напряженность, Европа доводит эскалацию до беспрецедентного уровня», — возмутился он.

По словам Мемы, чем больше оружия Украина получит, тем больше ее ждет разрушений.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить Украине ракеты для европейского зенитного ракетного комплекса SAMP-T в ближайшие недели. Он также заявил о планах по модернизации истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передаче 16 истребителей Rafale в 2028-2029 годах.

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