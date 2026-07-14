В Финляндии раскритиковали решение Франции и Швеции по Украине

Политик Мема назвал глупостью планы Франции и Швеции передать Украине 200 истребителей

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал намерение Франции и Швеции передать Украине более 200 истребителей в ближайшие несколько лет. На эту тему он высказался в соцсети X.

Политик назвал это решение глупостью, отметив, что отправка самолетов Киеву «эквивалентна объявлению России войны». «Вместо того, чтобы разрядить напряженность, Европа доводит эскалацию до беспрецедентного уровня», — возмутился он.

По словам Мемы, чем больше оружия Украина получит, тем больше ее ждет разрушений.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить Украине ракеты для европейского зенитного ракетного комплекса SAMP-T в ближайшие недели. Он также заявил о планах по модернизации истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передаче 16 истребителей Rafale в 2028-2029 годах.