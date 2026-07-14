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22:53, 14 июля 2026Бывший СССР

Названа цель продления военного положения на Украине

Пушилин: Украина продлила военное положение для сохранения власти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал продление военного режима и мобилизации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин назвал цель продления военного положения на Украине и подчеркнул, что таким образом руководство страны стремится к сохранению власти.

«Для киевского режима продление военного положения и мобилизации остается, по сути, единственным способом удержаться у власти и сохранить репрессивный инструментарий, который применяется против гражданского общества», — сказал он.

Ранее во Львове начался маcштабный протест против ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). Он произошел из-за насильственной мобилизации мужчины.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа на 90 дней. Сегодня, 14 июля, депутаты Верховной рады Украины поддержали продление военного положения и мобилизации на указанный срок.

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