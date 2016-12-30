Полиция спасла босого кузбассовца от обморожения и оштрафовала его за пьянство

Полицейские спасли от обморожения босого и пьяного жителя города Березовский. Об этом сообщает в пятницу, 30 декабря, Главное управление МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы увидели шедшего по улице без обуви мужчину. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения и направлялся в магазин. При этом горожанин не смог объяснить отсутствие ботинок.

Мужчину доставили на пост полиции, где он согрелся. Стражи порядка также связались с его родственниками, которые привезли обувь.

При этом в отношении мужчины полицейские составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ предусматривает штраф от 100 до 500 рублей или административный арест на срок до 15 суток). После этого в сопровождении родственников его отправили домой.

В ноябре сотрудники ДПС спасли на федеральной трассе Тюмень — Омск пьяного местного жителя в одном ботинке и без шапки. Он был жив, но находился в критическом состоянии. Как выяснилось, до этого мужчина пришел домой к бывшей жене, но она его не пустила.