Появилось видео кражи елки у московской пенсионерки

Видео: 360tv.ru

В сети появилось видео, на котором видно, как 43-летняя москвичка несет наряженную елку, украденную с лестничной площадки. Запись с камер наблюдения в четверг, 29 декабря, публикует телеканал «360».

Дерево на лестничную площадку установила пожилая соседка злоумышленницы. Кража была совершена в районе Перово. Полицейские оперативно задержали воровку и вернули дерево владелице. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

В октябре dni.ru составили топ самых нелепых добыч воров. В список, в частности, вошли асфальтоукладчик, похищенный пьяным жителем Тульской области, бронзовая лошадка — часть памятника уличному музыканту в Красноярске, а также замороженная курица и шампанское, которую вор вынес из дома в Брянской области.