В Москве появится аллея новогодних елок

Весной москвичи высадят в Сокольниках живые ели в кадках, купленные к Новому году. Об этом сообщил сетевому изданию m24.ru директор парка Андрей Лапшин. Таким образом, в Сокольниках появится аллея новогодних деревьев.

По словам Лапшина, акция пройдет в марте или апреле. Елки будут высаживать под контролем специалистов парка. Лапшин отметил, что в Сокольники уже привезли первые несколько елей в кадках, которые станут частью аллеи.

Руководитель лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко одобрил проведение такой акции. «Но надо понимать, что выращивание деревьев в кадках — это довольно хитрый и сложный процесс. Для того, чтобы ель пережила такое несчастье, как Новый год, ее надо специально выращивать», — сказал он.

В сентябре в подмосковном Кратове высадили аллею, посвященную чемпионату мира по футболу-2018, передает телеканал «360». Акция прошла на территории спортивной базы, где будут проходить тренировки во время мундиаля.

По информации Национальной службы новостей (НСН), в Подмосковье в конце декабря проводится ежегодная экологическая операция «Ель», цель которой — предотвратить незаконную вырубку и продажу хвойных деревьев. Патрули направлены в лесничества и в места массового скопления людей.